Пьяная учительница убила детей и беременную, влетев на машине в забор

Школьная учительница, подрабатывавшая частным извозом, села за руль пьяной. Выехала на тихую улицу и на полном ходу влетела в забор частного дома. Рядом, на лавочке, сидели люди — они не успели даже вскочить. Четыре трупа, двое тяжелораненых. И это не очередная сводка с фронта, а будни казахстанского города Арысь.

Как сообщает ИА «NewTimes.kz», трагедия разыгралась в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Легковой автомобиль под управлением 52-летней женщины вылетел с дороги и врезался в забор частного домовладения. В тот момент у забора на лавочке находились люди. В результате ДТП погибли четыре человека, включая двоих маленьких детей и беременную женщину. Еще два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Виновница аварии работала в школе, а в свободное время занималась частным извозом. Экспертиза показала, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщину будут судить по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей по неосторожности.

Учительница, которая должна воспитывать детей, сама стала убийцей. Четыре жизни оборвались по вине человека, который решил, что «чуть-чуть можно». Но история, к сожалению, не знает сослагательного наклонения. Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как на Кубани целая семья осталась без крыши над головой из-за неадекватного состояния случайного человека за рулем внедорожника — Jeep Cherokee протаранил жилой дом и устроил пожар.