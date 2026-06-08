Женщина отдала машину в ремонт, а мастер выпил и уехал на ней кататься

Хозяйка сама передала ключи от автомобиля мужчине — для ремонта. Он же, выпив, решил устроить «тест-драйв» подопечного. Доехал до соседнего села, остановился и... заснул. В салоне авто его и обнаружил бдительный прохожий.

Как сообщили в ОМВД России «Липецкий», ночью 6 июня 20-летняя жительница села Хрущевка заявила об угоне автомобиля. В соседнем селе бдительный прохожий заметил эту машину, внутри нее спал мужчина. Очевидец вызвал полицию. Прибывшая следственно-оперативная группа задержала 32-летнего липчанина.

Мужчина признался: хозяйка передала ему автомобиль для ремонта. Выпив спиртное, он не удержался и решил покататься — опробовать, так сказать, «пациента» перед «лечением». До соседнего села автомеханик доехал, остановился и уснул. Выяснилось, что водительского удостоверения у него нет, и ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). За отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения сотрудники Госавтоинспекции составили протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ. Суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста.

Похоже, уроки прошлого не пошли впрок. Но, возможно, после ареста и нового уголовного дела он наконец задумается: чужие автомобили не нуждаются в «опробации», а доверие клиентов — не индульгенция.