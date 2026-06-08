Пьяный подросток устроил ДТП с тремя автомобилями

Что может пойти не так, когда нетрезвый племянник без «прав» берет ключи от мощного автомобиля своего дяди? В Невьянске ответ наглядно продемонстрировал 17-летний юноша. Дом лишился части забора, а хозяева двух других иномарок получили испорченный выходной.

В Невьянске Kia Stinger врезался в забор и помял Toyota и Volkswagen

Как сообщает пресс-служба управления ГАИ по Свердловской области, ДТП произошло в коттеджном поселке Приозерный 7 июня около четырех часов утра. 17-летний житель Екатеринбурга, не имея водительских «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения (0.243 мг/л), сел за руль Kia Stinger. Автомобиль принадлежал его дяде, ключи подросток взял без разрешения, чтобы просто покататься.

На улице Таватуйской юный лихач потерял управление. Машина съехала с проезжей части, снесла забор частного домовладения, а затем врезалась в два припаркованных на его территории автомобиля — Toyota и Volkswagen. Сам виновник отделался легким испугом, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Угнать Kia у дяди, разбить три автомобиля и проломить забор — это «достижение», о котором подросток, возможно, расскажет своим внукам. Хорошо, что в этой истории никто серьезно не пострадал. Теперь юноше предстоит знакомство с полицией, а его родственникам — разбирательства со страховой.