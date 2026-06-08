Пьяный водитель без «прав» перевернул Nissan в кювет, погибли четыре человека

Он был пьян, не имел «прав», но все-таки повез полный салон пассажиров, включая 10-летнего мальчика. Вечерняя дорога, превышение скорости, потеря управления — и машина перевернулась в кювете. Повезло только одной женщине.

Как сообщает региональное ГУ МВД, трагедия случилась вечером 6 июня на дороге Гурьевск — Малая Салаирка — Горскино — Урск. 39-летний водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имея водительских «прав», управлял автомобилем Nissan. На полном ходу он вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП погибли сам виновник, двое пассажиров-мужчин и 10-летний мальчик. Еще одна пассажирка, 37-летняя женщина, госпитализирована с травмами. Возбуждено уголовное дело.

Увы, но именно пассажирам стоит задаться вопросом: как можно так рисковать жизнью, садясь в автомобиль с нетрезвым водителем? Тем более, брать с собой детей. Порой именно такая вот недальновидность взрослых приводит к трагедиям, в которой здоровья и жизни лишаются те, кому еще жить и жить.