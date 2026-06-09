Самодельная бомба сработала за спиной водителя BMW X3 в Балашихе

Мужчина сел в машину, завел двигатель. Проехав несколько десятков метров, машина превратилась в груду искореженного металла. Взрыв раздался со стороны спины водителя. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Кто и зачем заложил бомбу в BMW X3?

Как сообщает Следственный комитет России, трагический инцидент произошел утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, у дома на улице Колдунова. В 5:30 62-летний водитель на автомобиле BMW X3, приобретенном им чуть меньше 2 лет назад, начал движение. Проехал около 50 метров, прогремел взрыв. Мужчина скончался на месте от осколочного ранения груди со стороны спины.

Мощность самодельного взрывного устройства составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена за водительским сиденьем. Вероятно, ее привели в действие дистанционно, через несколько минут после начала движения. Детали кроссовера разбросало по улице на десятки метров.

Кто-то очень хотел, чтобы этот человек не доехал до места назначения. Вопросов больше, чем ответов. Следствие пока только в начале пути. Но ясно одно: взрывное устройство было заложено заранее, а значит, преступление планировалось. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом. Личность погибшего устанавливается.