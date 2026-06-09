37-летний байкер пытался уйти от ДПС и 28 раз нарушил ПДД за 10 минут

Что может быть дороже, чем штраф в 500 рублей? Например, 176 тысяч рублей только за нарушения ПДД, плюс ремонт своего мотоцикла и двух чужих автомобилей.

Как сообщает сетевой ресурс «Om1», инцидент произошел утром 9 июня на Соборной площади в Омске. В 08:40 водитель мотоцикла Kawasaki проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться для проверки документов. Госавтоинспекторы начали преследование.

Погоня длилась около десяти минут. За это время 37-летний мотоциклист умудрился 28 раз нарушить правила дорожного движения: проезжал на красный свет, выезжал на встречную полосу, не уступал дорогу пешеходам. На проспекте Комарова он не справился с управлением и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Как позже пояснил сам задержанный нарушитель, он рассчитывал, что мощность и маневренность мотоцикла помогут ему скрыться и избежать наказания за отсутствие документов.

Вместо штрафа в 500 рублей ему предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму 176 600 рублей. Кроме того, за свой счет он будет восстанавливать не только собственный мотоцикл, но и два поврежденных автомобиля.