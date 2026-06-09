Подросток без «прав» прокатился на мопеде на одном колесе и упал под колеса авто

Обычный день в центре приморского города: автомобилисты мчат по своим делам. Вдруг на проезжей части человек на мопеде решает показать «мастер-класс»: встает на одно колесо, лихо балансирует. Но равновесие подводит. И он падает на асфальт прямо перед движущимся автомобилем.

Как рассказал портал «PRIMPRESS», инцидент произошел в центре Владивостока на улице Алеутской. Парень на мопеде решил исполнить опасный трюк — проехать по проезжей части на одном колесе. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на асфальт буквально перед едущим автомобилем.

Момент происшествия попал на видео, снятое камерой на шлеме «каскадера». На кадрах видно, насколько близкой была трагедия. Однако подросток, которому, как оказалось, нет даже 16 лет, тут же вскочил и уехал, даже не оглянувшись.

Свое «приключение» он выложил в соцсети. Теперь запись изучают полицейские. Управление мопедом для лиц младше 16 лет запрещено.