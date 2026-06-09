Уволенная из полиции за съемки во «взрослых» фильмах устроила смертельное ДТП

Молодую жительницу Эсейса ждет масштабное разбирательство. И дело не только в трагической аварии, устроенной дамой с биографией актрисы «взрослых» фильмов — детективам предстоит выяснить, как заряженный пистолет розового цвета оказался в патрульной машине.

20-летняя аргентинка за рулем BMW спровоцировала смертельную аварию. Как сообщает сетевое издание «Need To Know», трагедия разыгралась 3 июня на шоссе близ города Эсейса. Автомобиль, которым управляла Николь Габриэла Верон, столкнулся с несколькими транспортными средствами. В результате 48-летний Уго Хавьер Лопес выпал из своего авто и погиб.

Прибывшие на место стражи порядка застали Верон в состоянии шока. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и попросилась на заднее сиденье патрульной машины. Когда она вышла, полицейские обнаружили спрятанный там розовый пистолет с полным магазином. Разрешения на оружие у экс-сотрудницы не было.

Скандальная слава пришла к Верон в ноябре 2025 года. Тогда ее коллеги нашли в сети откровенные ролики, на которых девушка позировала в форменном обмундировании. Выяснилось, что съемки велись, когда официально она находилась на больничном. В итоге аргентинку уволили из органов.