Пенсионер ремонтировал свой Opel возле дома и случайно спалил пять квартир

Искра, легкий ветерок, сухая трава у подъезда — казалось бы, мелочи. Но именно они превратили ремонт старенького Opel в настоящую катастрофу. В суд отправлен коллективный иск от погорельцев.

Как сообщает сетевое издание «Общественная служба новостей», инцидент произошел в селе Ильинка Красноперекопского района. Владелец автомобиля Opel решил самостоятельно подварить детали кузова, расположившись вблизи от многоквартирного жилого дома.

Во время работ возникла искра, которая моментально воспламенила лакокрасочное покрытие и сухую растительность рядом с жилым домом. Пламя перебросилось на фасад здания. Огонь уничтожил пять квартир, а также повредил припаркованные рядом машины. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей. Пострадавшие уже подали коллективный иск в суд.

Вот уж воистину, «скупой платит дважды». Желание сэкономить на ремонте в оборудованном автосервисе обернулось для крымчанина многомиллионным ущербом и судебными тяжбами. Подварить бочок — дело пяти минут, но теперь мужчине придется расплачиваться за него годами.