Маленький ребенок выпал на дорогу, когда при повороте у машины открылась дверь

Что может быть страшнее для отца, чем увидеть в зеркало заднего вида, как его собственный ребенок вываливается из движущегося автомобиля на проезжую часть? В Петрозаводске такая сцена разыгралась на одном из оживленных перекрестков.

Как сообщает сетевое издание «Губерния Daily», инцидент случился на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Александра Невского. Видео, снятое очевидцем, запечатлело момент, когда прямо во время движения вдруг открылась задняя пассажирская дверь и из легкового автомобиля выпал малыш.

Машина в этот момент поворачивала, скорость была невысокой. Но в потоке за ней ехало еще пара автомобилей. Экстренно тормозить никто из тех водителей не стал — они аккуратно объехали упавшего мальчика.

Малыш, к счастью, смог самостоятельно подняться на ноги и направился к отцу, который тут же остановил машину и побежал навстречу. Получил ли ребенок травмы, не уточняется.