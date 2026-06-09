Маленький ребенок в подгузнике бегал по обочине трассы у аэропорта в Тюмени

Люди испытали шок, когда на обочине оживленной автострады, в двух шагах от летящих машин, вдруг заметили крошечную фигурку. В районе аэропорта Рощино автомобилисты были крайне встревожены: по краю дороги бегал мальчик, одетый лишь в памперс.

Малыш был совсем один

Как сообщает сетевое издание «Аиф-Тюмень», инцидент произошел вечером 8 июня неподалеку от гостиницы «Лайнер» в районе Рощинского аэропорта. Очевидцы заметили маленького ребенка (пол и возраст не уточняются), который находился по обочине один. На малыше был только подгузник.

Видео с места событий разлетелось в соцсетях. Ролик попал в поле зрения правоохранительных органов.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку. Надзорное ведомство выяснит, как кроха оказался в опасной близости к автомагистрали, и даст оценку действиям родителей, чьи личности будут устанавливаться полицией.