Двое юношей подожгли ради забавы тополиный пух и спалили чужой Renault Megane

Что обычно делают шаловливые дети? Глупости. В том числе, например — поджигают тополиный пух, наблюдают за огоньком и бегут дальше. Но когда спичками чиркают взрослые мужчины, размах последствий получается не по-детски серьезным.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, вечером 8 июня в полицию позвонила женщина. Она заявила о поджоге автомобиля своей 39-летней дочери — Renault Megane, припаркованного во дворе дома №32 по проспекту Энергетиков. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили частично выгоревшую иномарку. Сумму ущерба еще предстоит установить, но счет явно будет шестизначным — «ожоги» французская легковушка получила весьма обширные, выгорел весь салон.

К полуночи в ходе оперативно-розыскных мероприятий у того же дома задержали двух местных жителей — 21-летних парней. Молодые люди пояснили, что решили «вспомнить детство» и подожгли тополиный пух во дворе. По их словам, пламя совершенно случайно перекинулось на стоящую рядом машину.

Забава, которая в детстве сходила с рук, теперь обернулась для двоих петербуржцев административными протоколами за мелкое хулиганство и возможным уголовным делом за порчу чужого имущества.