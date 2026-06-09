Водитель вылетел после ДТП через лобовое стекло, но встал и пошел в шашлычную

«Пьяному море по колено» — гласит народная мудрость. Но сахалинский автомобилист доказал: пьяному и авария не страшна, и шашлычная — по пути. История аварии, из которой главный участник ушел пешком, чтобы перекусить, наверняка станет притчей во языцех у местных жителей.

Как сообщает сахалинский ресурс «ASTV», ЧП случилось 9 июня на охотской трассе. Нетрезвый мужчина на Toyota Chaser не справился с управлением, врезался в столб, а затем вылетел в кювет. Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому рулевого буквально выбросило из салона.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Но виновник аварии не стал дожидаться их приезда. Он заявил, что направляется в шашлычную, и ушел в сторону Охотского. Его пассажир, который хромал после ДТП, остался на месте происшествия. Оба мужчины, судя по всему, были пьяны.

Нетрезвая логика порой удивительна. Разбить машину, вылететь в окно, а потом, не дожидаясь ни скорой, ни полиции, отправиться есть шашлык. Видимо, голод взял верх над инстинктом самосохранения. Хорошо, что в этой «притче» никто не погиб.