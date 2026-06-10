Под Орлом сгорел автомобиль, в нем был 2-летний ребенок

За несколько минут отечественная легковушка превратилась в груду сгоревшего металла. Стоящая во дворе частного дома старенькая Ока вспыхнула, когда в ее салоне по неизвестной причине находился совсем маленький мальчик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, сигнал о возгорании поступил 8 июня в 12:22. Автомобиль ВАЗ-1111 стоял на улице Октябрьской в поселке Тросна. К моменту прибытия пожарных отечественная легковушка уже выгорела дотла.

К счастью, еще до приезда огнеборцев родственникам удалось спасти находившегося в салоне двухлетнего мальчика. Ребенка с ожогами госпитализировали в детскую областную больницу. На месте работали два сотрудника МЧС, была задействована одна единица спецтехники. Причины возгорания предстоит установить экспертам.

Автомобиль — это не только средство передвижения, но и источник повышенной опасности. Особенно когда в салоне оказывается ребёнок. Главное — чтобы малыш поправился и забыл этот страшный день как страшный сон.