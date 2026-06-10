Подростки заложили бомбу под Zeekr научного сотрудника

На парковке в московском районе Коньково очевидцы услышали хлопок. Под капотом стоящего электромобиля Zeekr вспыхнул огонь. Но это не было случайностью — под днищем обнаружили взрывное устройство с GPS-трекером.

Как сообщает СК России, инцидент случился 9 июня на улице Введенского. По данным следствия, несовершеннолетняя девушка по указанию украинских кураторов достала из тайника самодельное взрывное устройство и передала его юноше. Тот заложил СВУ под автомобиль Zeekr и установил GPS-трекер. Бомба должна была сработать, когда владелец электромобиля — сотрудник одного из научно-производственных предприятий — сядет за руль.

Однако силовики вовремя вычислили подготовку теракта. Подозреваемых задержали на месте происшествия. Криминалисты обезвредили опасный предмет контролируемым взрывом. Сам автомобиль загорелся, но пострадавших нет.

ГСУ СК по Москве предъявило несовершеннолетним обвинение по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Проверяется их причастность к другим эпизодам, а также устанавливаются координаторы.