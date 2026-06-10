Водители Toyota и Nissan устроили гонку с перестрелкой во Владивостоке

Тишину июньского вечера на окраине восточного форпоста нарушили выстрелы и визг шин. На глазах очевидцев белый Toyota Prius на полном ходу преследовал серый Nissan Leaf. Зачем? Из-за чего сыр-бор? Ответа пока нет. Но ясно одно: разборки перешли все мыслимые границы.

Как сообщает сетевое издание «PrimaMedia», инцидент произошел 10 июня в районе улицы Адмирала Смирнова. Свидетели засняли на видео, как одна легковушка агрессивно преследует другую. При попытке уйти от погони последний водитель, судя по кадрам, теряет управление и врезается в припаркованный автомобиль. В этот момент из белой машины выбегают трое мужчин, и раздаются выстрелы.

К счастью, пострадавших нет. Известно, что одного из участников перестрелки задержали на месте. Остальных, вероятно, ищет полиция.

Причины этой дерзкой погони остаются загадкой. Но сам факт, что конфликты на российских дорогах порой перерастают в настоящие боевики, откровенно пугает. Хорошо, что в этой перестрелке никто не погиб. А нам остается только гадать: что же такого сделал водитель Nissan, что его решили не просто догнать, но и обстрелять? Ответы, возможно, появятся позже.