Пенсионер настоял на европротоколе после ДТП, и ему отомстили порчей машины

Обычное мелкое ДТП — без жертв, стандартный европротокол. Но виновник происшествия решил, что 20 тысяч рублей на месте — это щедрое предложение. Пожилой водитель настоял на официальном оформлении. За что и поплатился.

Как сообщает сетевой ресурс «MordovMedia», все началось 16 января на улице Веселовского в Саранске. Водитель автомобиля Kia Sportage не выдержал дистанцию и въехал в LADA Granta под управлением 72-летнего пенсионера. Нарушитель предложил решить вопрос на месте наличными, но потерпевший настоял на составлении европротокола. Во время оформления документов водитель иномарки узнал адрес пожилого мужчины.

Через несколько дней он рассказал об аварии своему 25-летнему приятелю, и они решили отомстить «правильному» старику. Взяли монтерский диэлектрический нож, пришли к дому на улице Пушкина, где была припаркована LADA. По данным полиции, сообщники по очереди прокололи все четыре колеса, поцарапали крыло и двери, после чего скрылись. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Уже оказавшись в отделении, фигуранты признали вину и полностью возместили убытки. Расследование завершено, материалы направлены в суд.