Любителей громкой музыки и их автомобиль расстреляли из ружья, есть погибший

Что может быть безобиднее, чем послушать музыку у сельского магазина в теплый летний вечер? Оказывается, для некоторых это достаточный повод, чтобы схватиться за оружие. В поселке Канифольный местный житель открыл огонь по веселой компании, а затем — по их машине.

Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел ночью 10 июня у магазина в поселке Канифольный Красноярского края. 39-летняя женщина и трое мужчин слушали музыку. 51-летнему сельчанину это не понравилось. Завязался конфликт.

Злоумышленник взял охотничье ружье и выстрелил в оппонентов. Пострадавшие попытались уехать на автомобиле, но стрелок продолжил палить уже по транспортному средству. Один мужчина получил смертельные ранения и скончался на месте. Его друзья госпитализированы с огнестрельными повреждениями различных частей тела.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство четырёх человек. Нападавший задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.