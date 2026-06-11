Шесть машин столкнулись в Воронеже, годовалый ребёнок попал в больницу

На Ленинском проспекте водитель Chrysler не рассчитал дистанцию — и через несколько секунд шесть транспортных средств превратились в груду покореженного металла. В этом хаосе травмы получили двое взрослых и годовалый малыш.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, массовое ДТП произошло 10 июня на Левом берегу. 35-летний водитель американской легковушки не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Changan. Произошел первый удар. По инерции китайскую машину отбросило на LADA Priora. После этого отечественная легковушка въехала в Volkswagen, который отправило на Kia Rio. В свою очередь, корейский седан столкнулся с еще одной LADA.

В результате аварии пострадали трое: 27-летняя девушка, находившаяся за рулем Volkswagen, и ее пассажир — годовалый мальчик. Также травмы получила женщина из Kia Rio. Всех доставили в больницу. Информация о степени тяжести повреждений уточняется. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Один неосторожный маневр — и шесть автомобилей стали участниками цепной реакции. К счастью, обошлось без жертв. Но годовалый ребенок и две женщины в больнице — это тяжелое напоминание: дистанция на дороге должна быть безопасной.