Кузбассовец оформил соцконтракт на похоронный бизнес, а деньги потратил на авто

На бумаге он был предпринимателем, который хотел помогать людям в последнем пути. Деньги на благоустройство захоронений ему выделило государство. Но классическая «схема» дала сбой.

Как сообщает ГУ МВД по Кузбассу, 22-летний житель Анжеро-Судженска оформил социальный контракт на развитие бизнеса по благоустройству захоронений. Комиссия поверила в его благие намерения и перечислила 290 тысяч рублей.

Однако вместо закупки инвентаря для ритуальных услуг молодой человек потратил бюджетные средства на покупку автомобиля и погашение кредита. Чтобы скрыть следы, он предоставил подложные кассовые чеки.

Оперативники отдела экономической безопасности раскрыли схему. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Теперь горе-бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.

Идея заработать на чужом горе оказалась сомнительной, а ее реализация — преступной. Теперь у парня есть реальный шанс познакомиться с уголовным кодексом поближе.