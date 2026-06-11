Кузбассовец оформил соцконтракт на похоронный бизнес, а деньги потратил на авто

Как сообщает ГУ МВД по Кузбассу, 22-летний житель Анжеро-Судженска оформил социальный контракт на развитие бизнеса по благоустройству захоронений. Комиссия поверила в его благие намерения и перечислила 290 тысяч рублей.
Однако вместо закупки инвентаря для ритуальных услуг молодой человек потратил бюджетные средства на покупку автомобиля и погашение кредита. Чтобы скрыть следы, он предоставил подложные кассовые чеки.
Оперативники отдела экономической безопасности раскрыли схему. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Теперь горе-бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.
Идея заработать на чужом горе оказалась сомнительной, а ее реализация — преступной. Теперь у парня есть реальный шанс познакомиться с уголовным кодексом поближе.