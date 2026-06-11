Ружье в автомобиле выстрелило в лицо молодому хоккеисту из Омска

Поездка на охоту в соседний регион обернулась для перспективного спортсмена и его дедушки смертельной случайностью. Нелепую гибель молодого хоккеиста пенсионер не смог пережить и следом за внуком лишил себя жизни.

Как сообщает «Mash на спорте», трагедия случилась в городе Салават в Башкирии. 21-летний Егор Ядыкин, воспитанник омского «Авангарда», ехал на охоту вместе со своим дедушкой. Парень сидел на заднем сиденье автомобиля. В какой-то момент он потянулся на переднее сиденье, случайно задел ружье, и прогремел выстрел. Дробь попала в лицо, снесла нижнюю часть. Хоккеист погиб на месте.

Дед, находившийся за рулем, был в шоке. Немногим позже он записал голосовое сообщение в семейный чат, рассказал о случившемся, сказал, что не может жить после этого, и покончил с собой.

Егор Ядыков — воспитанник омского «Авангарда», двукратный чемпион России в составе «Омских Ястребов» (МХЛ). В 2025 году стал игроком «Норильска» (ВХЛ).

Нелепая случайность в салоне автомобиля оборвала жизнь молодого спортсмена, а горе от потери внука толкнуло деда на отчаянный шаг. Две смерти за одно мгновение. Охотничье ружье, перевозимое с нарушениями, превратило семейную поездку в драму.