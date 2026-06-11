Школьник угнал отцовскую Toyota, чтобы впечатлить подружку, и врезался в дом

14-летний школьник решил впечатлить подругу. Он хотел показать перед девочкой, какой он взрослый и крутой. Украл ключи от отцовской Toyota Allion, посадил рядом 13-летнюю пассию и погнал. Но романтический заезд не удался.

Как сообщает МВД по Кузбассу, «детское» ДТП случилось 11 июня около 7:00 на переулке Кузнецком в Новокузнецке. 14-летний подросток без разрешения отца взял ключи от автомобиля Toyota Allion и отправился кататься со своей 13-летней знакомой. Пытаясь произвести впечатление на девочку, юный водитель не справился с управлением и врезался в частный дом.

К счастью, никто не пострадал. Несовершеннолетних вместе с родителями доставили в отдел полиции. Впереди долгое разбирательство, а также подсчет суммы ущерба. Теперь мальчишку ждет череда серьезных разговоров — с родителями, стражами порядка и, возможно, с владельцем дома.

Увы, далеко не все детские шалости заканчиваются нравоучениями старших и оплатой штрафов: безответственность родителей и желание юнцов покрасоваться за рулем нередко оборачиваются непоправимыми трагедиями.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как в Коконде подросток на иномарке сбил трех 10-летних девочек на пешеходном переходе, одна из которых скончалась до приезда скорой.