В Калининградской области на автодороге «Долгоруково — Каменка» Багратионовского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 19-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ», на правом закруглении дороги потерял контроль над управлением и допустил съезд транспортного средства на правую обочину с последующим вылетом в кювет.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Пострадали сам водитель и трое его пассажиров, среди которых несовершеннолетний. Все раненые были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия: осмотр места происшествия, фиксация следов транспортного средства, опрос возможных свидетелей. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на загородных трассах, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.