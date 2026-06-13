Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, удар пришёлся в переднюю часть китайского кроссовера. В результате аварии 27-летняя женщина, находившаяся за рулём Geely, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Её пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Водитель Toyota Land Cruiser, а также два его пассажира также госпитализированы. Все четверо пострадавших находятся в больнице.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.