На 316-м километре автодороги «Вилюй» в Братском районе Иркутской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 53-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Geely.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области, удар пришёлся в переднюю часть китайского кроссовера. В результате аварии 27-летняя женщина, находившаяся за рулём Geely, от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Её пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель Toyota Land Cruiser, а также два его пассажира также госпитализированы. Все четверо пострадавших находятся в больнице.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка.