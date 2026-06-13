В Ставропольском крае четверо госпитализированы после съезда авто в кювет

В Левокумском округе Ставропольского края сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 4 человека. Авария произошла на 21-м километре автодороги «Левокумское — Николо-Александровское — Петропавловское — Арзгир».

51-летний мужчина, ранее трижды привлекавшийся к ответственности, не справился с управлением

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, 51-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и три его пассажирки. Все пострадавшие — женщины, жительницы Нефтекумского округа. Они были оперативно госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи в больницу города Буденновска.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель отечественной легковушки ранее трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. На момент ДТП он был трезв — результат медицинского освидетельствования это подтвердил.

На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.