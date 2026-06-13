В селе Трифоново подросток разбился насмерть на самокате

В селе Трифоново Пышминского района Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии, унёсшей жизнь 11-летнего ребёнка. ДТП произошло на улице Ленина вблизи дома №64. Подросток управлял электросамокатом, мощность которого превышает 250 ватт, что требует наличия водительских прав категории «М».

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, двигаясь по проезжей части, мальчик не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия ребёнок получил тяжёлые травмы. Родители самостоятельно доставили пострадавшего в Пышминскую центральную районную больницу, однако спасти его не удалось — подросток скончался в медицинском учреждении.

Установлено, что электросамокат был подарен мальчику родителями в 2026 году. Законные представители знали о недопустимости управления подобным устройством ребёнком, не имеющим прав, однако допустили его использование. Средства пассивной защиты — шлем, наколенники, налокотники — на подростке отсутствовали.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы провели осмотр, составили схему, изъяли транспортное средство, опросили свидетелей и законных представителей. Материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также в органы образования для проведения комиссионного обследования и усиления профилактической работы.