Туристы в Турции прошли 3 километра пешком с чемоданами из-за пробки по пути в аэропорт

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», осознав, что ситуация на дороге не изменится, большинство вышли из автобусов. Взяв с собой ручную кладь и тяжёлые чемоданы, туристы пешком отправились к ближайшей развязке, до которой было около 3 километров.
Добравшись до места, где дорожная ситуация была менее напряженной, они смогли заказать такси и продолжить добираться до аэропорта.
Но к регистрации всё равно успевали не все. Поэтому некоторые авиакомпании приняли решение сдвинуть время вылета своих рейсов, чтобы дождаться всех задержавшихся пассажиров.