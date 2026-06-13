Туристы в Турции прошли 3 километра пешком с чемоданами из-за пробки по пути в аэропорт

Накануне российские туристы, возвращавшиеся из Турции, оказались в критической ситуации из-за массового затора на трассе, ведущей к аэропорту Антальи. Причиной стал дорожный коллапс, вызванный аварией с участием грузового автомобиля. В пробке застряли несколько автобусов, перевозивших группы граждан России.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», осознав, что ситуация на дороге не изменится, большинство вышли из автобусов. Взяв с собой ручную кладь и тяжёлые чемоданы, туристы пешком отправились к ближайшей развязке, до которой было около 3 километров.

Добравшись до места, где дорожная ситуация была менее напряженной, они смогли заказать такси и продолжить добираться до аэропорта.

Но к регистрации всё равно успевали не все. Поэтому некоторые авиакомпании приняли решение сдвинуть время вылета своих рейсов, чтобы дождаться всех задержавшихся пассажиров.