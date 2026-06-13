Мотоциклист без экипировки опрокинулся в кювет под Гусевом

В районе посёлка Первомайское Гусевского района Калининградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя мотоциклом, совершил съезд с дороги слева по ходу движения транспортного средства. В момент аварии мотоциклист не использовал защитный мотошлем и специальную мотоэкипировку.

В Гусевском районе мотоциклист без шлема и экипировки пострадал, съехав в кювет

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был оперативно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ближайшее медицинское учреждение. Информация о характере полученных травм и о его текущем состоянии не уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает мотоциклистам о важности использования защитной экипировки — шлема, перчаток, наколенников и специального костюма. Отсутствие средств пассивной защиты многократно увеличивает риск получения тяжёлых травм при любом происшествии.