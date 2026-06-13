В Звенигороде Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и пассажирского транспорта. Как сообщает телеграм-канал «Mash», авария случилась на участке Луцинского шоссе вблизи деревни Клопово. Водитель КамАЗа не справился с управлением и на полном ходу влетел в микроавтобус «Луидор», который следовал по маршруту Звенигород — санаторий имени Герцена. От удара маршрутка опрокинулась на бок.

Авария произошла на Луцинском шоссе у деревни Клопово, микроавтобус опрокинулся

В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб на месте происшествия. Пассажиры микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести. Всего, по предварительным данным, пострадали 12 человек.

Один из пассажиров находится в тяжёлом состоянии: у него диагностированы переломы грудной клетки, рёбер и руки, а также травматический шок. Пострадавший экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Специалисты проводят осмотр, опрашивают свидетелей и устанавливают точные обстоятельства случившегося.