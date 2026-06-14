Массовое ДТП на трассе «Сибирь»: двое погибших, трое в больнице

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Рыбинском муниципальном округе. Авария произошла на 1011-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Nissan X‑Trail двигался со стороны Красноярска в направлении Канска. Мужчина допустил выезд на полосу встречного движения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, в этот момент по встречной полосе следовал автомобиль Haval Dargo под управлением 52-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось. После первого удара Nissan X‑Trail продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota Sienta под управлением 43-летнего водителя, который также двигался во встречном направлении. В результате последовавшей серии ударов Nissan X‑Trail опрокинулся на крышу, а Haval Dargo съехал в правый кювет и также перевернулся.

Водители автомобилей Nissan X‑Trail и Haval Dargo от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Две женщины, находившиеся в салоне Haval Dargo получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя Toyota Sienta. Все трое находятся под наблюдением врачей. Информация о их состоянии не уточняется.

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.