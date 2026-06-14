Новосибирский экшен: отдыхающий вооружился пистолетом и устроил погоню за машиной

В Новосибирске жильцы одного из жилых дворов стали свидетелями ночной перестрелки. Компания отдыхала во дворе, когда к ним подъехал мужчина на автомобиле. Его внешность и поведение сразу вызвали неприятие у присутствующих. Между сторонами вспыхнул словесный конфликт, после чего неприятный компании мужчина уехал.

В Новосибирске мужчина с пистолетом устроил погоню за автомобилем по дворам

Как сообщает телеграм-канал «Baza», после того как автомобиль покинул двор, один из отдыхающих вооружился пистолетом. Спустя некоторое время та же машина снова появилась на улице. Тогда мужчина начал стрелять и бросился в погоню за машиной. Но догнать ускользнувшего оппонента ему не удалось.

По счастливой случайности никто не пострадал. Только услышавшие звуки стрельбы очевидцы уже вызвали полицию.

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.