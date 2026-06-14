В МВД МВД напомнили, на какой срок могут лишить водительских прав

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации разъяснили порядок назначения административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством. Срок лишения не может быть короче одного месяца и длиннее трёх лет. Конкретные составы правонарушений, за которые возможно такое наказание, перечислены в главе 12 Кодекса об административных правонарушениях.

Само лишение специального права, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, является одним из видов административного наказания. Порядок его назначения устанавливает статья 3.8 КоАП. Применяется оно за грубое или систематическое нарушение порядка пользования специальным правом. Перечень таких нарушений зафиксирован в кодексе. Решение о лишении прав может принимать исключительно суд — внесудебного порядка не существует.

Помимо нарушений правил дорожного движения, суд может лишить водительских прав за уклонение от исполнения иного административного наказания, которое было назначено ранее за нарушение порядка пользования специальным правом. Также санкция применяется за нарушение временного ограничения на пользование этим правом, если такое ограничение было установлено в рамках исполнительного производства.

Минимальный срок, на который автомобилист может остаться без прав, составляет 30 календарных дней. Максимальный — три года. Длительность наказания определяет суд с учётом тяжести совершённого проступка.