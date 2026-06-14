В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на 41-м километре Кольцевой автодороги. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль «Чанган» под управлением 37-летней женщины совершил вынужденную остановку на проезжей части. Водитель вышла из машины, однако знак аварийной остановки выставлен не был.

Водитель «Хендая» и его пассажирка в состоянии средней тяжести доставлены в больницу

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этот момент по КАД двигался автомобиль «Хендай Солярис» под управлением иностранного гражданина. Водитель иномарки совершил наезд на аварийно остановившийся «Чанган». От удара китайский автомобиль отбросило на его владелицу, которая в этот момент находилась на проезжей части. 37-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В результате ДТП 42-летний водитель «Хендай Солярис» и его 27-летняя пассажирка получили травмы средней степени тяжести. Оба были оперативно госпитализированы. Также в медицинское учреждение доставлен шестилетний пассажир «Хендая».

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.