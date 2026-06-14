В Кузбассе 15-летний подросток на питбайке сбил 11-летнюю девочку

На территории садового общества вблизи посёлка Ясногорский Кемеровского муниципального округа произошло ДТП с участием двух детей. 15-летний подросток, управляя питбайком, на перекрёстке равнозначных дорог столкнулся с велосипедом, за рулём которого находилась 11-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области — Кузбассу, юная велосипедистка госпитализирована. Медики диагностировали у неё сотрясение головного мозга, черепно-лицевую травму и множественные ушибы. Состояние девочки оценивается как стабильное.

Кроссовый мотоцикл 15-летнему подростку, не имевшему права управления мотоциклом в силу возраста, купили родители в прошлом году. Школьник катался на технике с их разрешения.

В отношении 47-летней матери подростка сотрудники ГИБДД составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления. Также решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Мотоцикл помещён на спецстоянку. Кроме административной, взрослым грозит и уголовная ответственность — по статье 151.2 Уголовного кодекса РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни.