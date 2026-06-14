В Ростове-на-Дону водитель автобуса проехал на красный свет и врезался в «ВАЗ»

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла на проспекте Михаила Нагибина у дома №49. По предварительным данным, 46-летний водитель автобуса «МАЗ» на регулируемом перекрёстке проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, в результате он столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21074» под управлением 27-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля и его 25-летний пассажир. Оба доставлены в больницу бригадой скорой помощи. Характер травм уточняется.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать сигналы светофора и правила проезда перекрёстков. Помните, что даже одна секунда экономии может стоить здоровья или жизни.