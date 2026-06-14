Массовое ДТП на КАД: пять автомобилей столкнулись в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции проводят проверку по факту массового дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на 41-м километре внешнего кольца Кольцевой автодороги. По предварительным данным, водитель автомобиля «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Лада».

Пять машин в одном ДТП: массовая авария произошла на 41-м км КАД

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после удара «Лада» протаранила «Мицубиси», тот — «Ниссан». Сам «Вольво» также задел «Хавал». В цепном столкновении оказались задействованы пять машин. Движение на участке КАД было временно затруднено.

Пострадали три человека: мужчины 65 и 54 лет, а также 9-летняя девочка. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Проводится проверка.