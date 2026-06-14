Массовое ДТП на КАД: пять автомобилей столкнулись в Красногвардейском районе

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после удара «Лада» протаранила «Мицубиси», тот — «Ниссан». Сам «Вольво» также задел «Хавал». В цепном столкновении оказались задействованы пять машин. Движение на участке КАД было временно затруднено.
Пострадали три человека: мужчины 65 и 54 лет, а также 9-летняя девочка. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Проводится проверка.