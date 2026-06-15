Инспектор ГАИ избил лежащего водителя и сломал ему челюсть

В Асбесте суд признал бывшего сотрудника ГАИ виновным в превышении полномочий. Сломанную челюсть и грубую жестокость оценили условным наказанием. Теперь он ищет работу без погон. А потерпевший — лечит перелом.

Как сообщили в Свердловском областном суде, 26-летний инспектор Илья Старицын признан виновным по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января 2025 года. Экипаж ДПС погнался за мотовездеходом без номеров. У дома №6 по улице Мира в Асбесте беглеца задержали. Водитель оказал неповиновение, но полицейские быстро уложили его на землю и зафиксировали руки за спиной.

По версии следствия, когда потерпевший уже не представлял опасности, Старицын нанес ему один удар ногой в голову и еще один — по туловищу. При этом в материалах дела отдельно указывалось, что на представителе закона была спецобувь — берцы.

В результате у задержанного диагностировали закрытый перелом правой скуловой кости — это квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Сам экс-инспектор вину не признал, заявив, что действовал в рамках закона. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также Старицыну на три года запретили работать в правоохранительных органах.