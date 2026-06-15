Вахтовый автобус с пассажирами протаранил фуру на трассе под Тюменью

Вахтовые перевозки остаются зоной повышенного риска. Очередная авария на федеральной магистрали унесла жизнь человека. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной — ошибка водителей, техническая неисправность или состояние дороги.

Как сообщает сетевое издание «URA», трагедия случилась утром 15 июня на 101-м километре трассы Р-254 в Исетском районе Тюменской области. Водитель автобуса столкнулся с грузовым автомобилем. От удара кабину смяло, одного человека зажало обломками — прибывшим спасателям пришлось проводить экстренную деблокировку с помощью специального оборудования.

В момент столкновения в салоне находился 21 человек: 19 пассажиров и два водителя. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Двоих госпитализировали в ближайшую больницу, остальным медики оказали помощь на месте. Автоинспекторы начали расследование, чтобы установить причины аварии.