Абъюзер подарил жертве Nissan Note, чтобы замять уголовное дело

Угрожал, душил, хватался за нож — но суд закрыл дело по примирению сторон. История, которая вызывает недоумение: как можно извиниться за реальное насилие? Очень дорогим подарком.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья, инцидент произошел в квартире потерпевшей. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве личной неприязни сдавил женщине шею, а затем, взяв в руки кухонный нож, дважды высказал угрозу убийством. Действия квалифицировали по части 1 статьи 119 УК РФ.

Однако женщина передумала наказывать агрессора. Суд установил, что обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести впервые, полностью признал вину и раскаялся. К тому же он является пенсионером. Кроме того, было принято во внимание свободное волеизъявление самой потерпевшей.

Все закончилось тем, что мужчина принес женщине извинения, которые она приняла, и подарил ей автомобиль Nissan Note стоимостью около 600 тысяч рублей.