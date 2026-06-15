Мост, принимавший ралли «Шелковый путь», рухнул под Волгоградом

Мост, по которому когда-то грохотали мощные внедорожники, рухнул под собственным весом. Теперь местные жители опасаются, что в разгар жары спасатели не смогут оперативно добраться к месту в случае природного пожара.

Как сообщает «АиФ-Волгоград», инцидент произошел в хуторе Перещепновском Новоаннинского района Волгоградской области. Речной мост, соединявший несколько поселений и дававший доступ к сельхозугодьям и лесам, полностью обрушился. Местные жители уже обратились в соцсетях с просьбой как можно скорее восстановить переправу.

По словам сельчан, по этому мосту неоднократно проходил маршрут международного ралли «Шелковый путь». Обычные же люди теперь лишились короткой дороги между селами, а луга, поля и леса оказались отрезанными от поселений. Хуторяне опасаются, что в случае лесного пожара огнеборцы просто не смогут оперативно добраться до места.

К тому же из воды торчат бетонные плиты высотой более полутора метров. Обломки — самостоятельная угроза, требующая немедленного реагирования. Люди надеются, что власти отреагируют быстрее, чем бетонные плиты уйдут под воду окончательно.