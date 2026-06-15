Мужчина, спасаясь от собаки, залез на крышу чужого авто, но машина не выдержала

Обстоятельства вынудили парня запрыгнуть на крышу автомобиля, спасаясь от собаки. Почему он с приятелем оказался на охраняемой территории, где помимо видеонаблюдения и охранника «службу» нес еще и крупный сторожевой пес? История умалчивает. Зато выяснилось другое: металл Hyundai Solaris не выдерживает подобных «спасательных операций».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел в Красногвардейском районе. Мужчина и его приятель находились на территории, охраняемой не только камерами и сторожем, но и агрессивной собакой. Когда пес бросился на людей, один из них в панике влез на припаркованный Hyundai Solaris. Однако его нервные передвижения не прошли бесследно: капот и крыша иномарки потребовали ремонта.

В суде петербуржец отрицал свою причастность, утверждая, что на стоянке его не было и на чужую машину он не забирался. Но охранник видел побег, а камеры зафиксировали историю целиком. Суд не поверил версии «собакофоба» и взыскал с него стоимость ремонта, утрату товарной стоимости, расходы на экспертизу и проценты. Общая сумма превысила 112 тысяч рублей.