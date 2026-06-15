Банда лжетрезвых водителей усыпляла жертв и грабила их в Санкт-Петербурге

Жажда легкой наживы привела группу подельников на скамью подсудимых. Они не гнушались ничем: ни подмешиванием снотворного, ни рукоприкладством. Но правосудие восторжествовало: теперь у преступников будет достаточно времени, чтобы обдумать свое «предпринимательство» в местах не столь отдаленных.

Как рассказал подробности дела telegram-канал «Mash на Мойке», группа из шести человек организовала преступную схему. Злоумышленники находили нетрезвых граждан, которые собирались сесть за руль, и предлагали им помощь «трезвого водителя». Оказавшись в салоне автомобиля вместе с жертвой, они усыпляли ее, после чего похищали ценные вещи. Если усыпить не удавалось, применяли физическую силу.

Таким способом преступники похитили имущество на общую сумму около 66 тысяч рублей. Кроме того, члены банды занимались шоплифтингом с последующей перепродажей краденной одежды, «заработав» на этом более 125 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил организатора преступной группы к 9,5 годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Его соучастники получили реальные сроки от пяти до семи лет лишения свободы либо длительные принудительные работы со значительными штрафами.

Как отмечается, схема перекликается с резонансной серией краж середины 2010-х годов, когда злоумышленники добавляли жертвам в алкоголь клофелин и похищали мобильные телефоны и данные банковских карт.