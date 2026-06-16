Голый пассажир такси станцевал на капоте машины и разбил лобовое стекло

В Санкт-Петербурге водитель такси стал свидетелем необычного зрелища: его пассажир, перед тем, как войти в подъезд по адресу прибытия, внезапно разделся догола, подбежал обратно и запрыгнул на капот автомобиля. Началось шоу, которое закончилось разбитым стеклом и вызовом Росгвардии.

Как сообщает сетевое издание «47news», инцидент произошел около четырех часов утра 13 июня на улице Добровольцев. Водитель такси привез клиента к дому, указанному как конечная точка маршрута. Пассажир вышел из салона и вроде бы скрылся в подъезде. Однако через несколько минут он вдруг вернулся, но уже без одежды, лихо запрыгнул на капот автомобиля и начал прыгать на лобовом стекле. В результате оно треснуло.

Испуганный таксист вызвал полицию. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Нагой мужчина вел себя агрессивно, у него были явные признаки наркотического опьянения. Стражи порядка применили физическую силу и наручники, после чего доставили нарушителя в отдел. Сумма ущерба, нанесенного автомобилю такси, устанавливается.