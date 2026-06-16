Безработный рецидивист нашел ключи в бардачке и уехал на чужом ВАЗе

Вечерняя прогулка для молодого и свободного от трудовой деятельности мужчины закончилась уголовным делом. Соблазн оказался слишком велик: и дверцы «девятки» оказалась незапертой, и ключи лежали в бардачке, и делать было нечего.

Как сообщает региональное управление МВД, инцидент произошел на улице 9 Января города Воронеж. 29-летний владелец автомобиля оставил свой ВАЗ-2109 у дома, но утром не обнаружил ее на месте и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого. Им оказался неработающий 25-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. На допросе он признался, что гулял по городу, увидел припаркованную машину, дернул заднюю дверцу — и она открылась. В бардачке лежали комплект ключей и документы. Мужчина не удержался, сел за руль и поехал.

Криминальная удача подвела — в эпоху тотального видеонаблюдения спрятаться, катаясь по городу, практически не возможно. Угонщика быстро вычислили, на допросе в полиции он не стал юлить и быстро сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.