18-летнего парня застрелили из-за долга в 3500 рублей, найден автомобиль убийц

Долг в три с половиной тысячи рублей — сумма, сопоставимая с парой походов в магазин. Но именно она стала причиной убийства. 18-летний парень, решивший помочь другу, оказался в центре уличной разборки.

Как сообщает telegram-канал «Baza», трагедия произошла во Владикавказе. 18-летний Тимур Сакаев решил поддержать приятеля, которого «вызвали на разговор» некие люди из-за его денежного долга в 3,5 тысячи рублей. Встреча с «кредиторами» сразу пошла по худшему сценарию. Группа молодых людей окружила двух друзей, посыпались угрозы и моментально завязалась драка.

Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил в глаз Тимуру. Когда парни поняли, что натворили, они быстро сели в машину и уехали. Истекающего кровью Тимура госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Полиция установила личности стрелявшего и его подельников. Беглецов объявили в розыск, но пока удалось найти лишь их брошенный автомобиль. Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело по факту убийства.

Трагедия в Владикавказе — еще одно горькое напоминание о том, как легко в уличных разборках люди переступают грань. Цена человеческой жизни оказалась мизерной в глазах тех, кто решил, что оружие — лучший аргумент в споре. Остается надеяться, что полиция разыщет стрелявшего и его сообщников.