18-летний водитель без «прав» сбил на переходе загулявшего ребенка

По неудачному стечению обстоятельств случилось так, что 8-летний мальчик возвращался домой в позднее время. Школьник не нарушал правил и переходил дорогу в положенном месте — по пешеходному переходу. Не именно тогда через «зебру» мчал «бесправник», решивший, что в сумерках ничто его не остановит.

Как сообщил официальный канал Госавтоинспекции России, по предварительным данным 15 июня в 22:20 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 допустил наезд на 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил удар такой силы, что с тяжелыми травмами был оперативно доставлен в реанимационное отделение городской больницы Минеральных Вод.

Позже инспекторами ГАИ было установлено, что находившийся в тот момент за рулем автомобиля местный житель водительских «прав» не имеет. У него были взяты анализы, чтобы установить реальное состояние и понять, чем могло быть вызвано возможное опьянение. Детали обстоятельств происшествия устанавливаются. Правоохранительными органами инициирована проверка.