17-летний подросток на маминой машине устроил гонку с полицейским экипажем

В Березовском городском округе Кузбасса полицейские заметили тонированный ВАЗ-21101 и потребовали остановиться. Вместо этого водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. Во время погони автомобиль неоднократно грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге. Как раскрывает подробности канал «ДТП Кузбасс», в итоге инспекторам все-таки удалось остановить нарушителя. За рулем ВАЗ-21101 оказался 17-летний местный житель. На место происшествия вызвали его мать, являющуюся владелицей транспортного средства.
На «мамкиного гонщика» составили 10 административных протоколов на общую сумму 39 тысяч рублей. В отношении матери возбудили дело за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему «прав». Ей грозит штраф в еще 30 000. Автомобиль же пока отправили на специализированную стоянку.
Порой именно попустительство со стороны старших родственников становится тем фактором, который, словно спусковой крючок, выстреливает в самый неподходящий момент. История с 17-летним пареньком — увы, совершенно банальна: то ли родители искренне верят, что их чадо не способно на подобную глупость, то ли подлость и своеволие одерживают верх над неокрепшими умами. Каждая из таких историй имеет место. И расплата рублем — меньшее из зол.