17-летний подросток на маминой машине устроил гонку с полицейским экипажем

Без карманных денег на все лето оставит мать своего сына, который за один вечер разорил семью на среднюю статистическую зарплату. Почти 70 тысяч рублей придется заплатить женщине за «вояж» подростка, который не смог удрать от ДПС.

В Березовском городском округе Кузбасса полицейские заметили тонированный ВАЗ-21101 и потребовали остановиться. Вместо этого водитель резко увеличил скорость и попытался скрыться. Во время погони автомобиль неоднократно грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации на дороге. Как раскрывает подробности канал «ДТП Кузбасс», в итоге инспекторам все-таки удалось остановить нарушителя. За рулем ВАЗ-21101 оказался 17-летний местный житель. На место происшествия вызвали его мать, являющуюся владелицей транспортного средства.

На «мамкиного гонщика» составили 10 административных протоколов на общую сумму 39 тысяч рублей. В отношении матери возбудили дело за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему «прав». Ей грозит штраф в еще 30 000. Автомобиль же пока отправили на специализированную стоянку.

Порой именно попустительство со стороны старших родственников становится тем фактором, который, словно спусковой крючок, выстреливает в самый неподходящий момент. История с 17-летним пареньком — увы, совершенно банальна: то ли родители искренне верят, что их чадо не способно на подобную глупость, то ли подлость и своеволие одерживают верх над неокрепшими умами. Каждая из таких историй имеет место. И расплата рублем — меньшее из зол.