Ранее судимый рецидивист взял ключи и уехал на чужой иномарке после застолья

Перефразируя известную песню «Наутилуса», 56-летнему владельцу иномарки было о чем подумать на досуге, пока его автомобиль разыскивали полицейские. Вечерние «возлияния» лишили его не только транспортного средства, но и веры в искренность намерений собутыльников.

В Новокузнецке мужчина заявил в полицию об угоне своего автомобиля Ford Focus 2012 года выпуска стоимостью 750 тысяч рублей. Как рассказывает канал «ДТП Кузбасс», пока хозяин иномарки спал после совместного распития алкоголя, 36-летний ранее судимый знакомый взял ключи, сел за руль чужой машины и уехал. Правда, сотрудники довольно быстро отследили маршрут данного Ford Focus и остановили иномарку в Заводском районе города. Угонщика схватили с поличным.

Выяснилось, что задержанный управлял машиной без «прав» и в состоянии опьянения. В итоге суд назначил ему 10 суток административного ареста и штрафы на общую сумму 5 800 рублей. Кроме того, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Автомобиль вернули законному владельцу. Его Ford в результате криминальной «поездки» не пострадал.