Неспокойным выдалось утро для саратовцев, которые в этот день поехал по делам на маршрутке: их поездка закончилась прямо посреди дороги, когда в микроавтобус влетела легковушка. Впрочем, для нескольких пассажиров он и вовсе стал первым днем больничного.

Утром 16 июня в Гагаринском районе Саратова возле поселка Соколовый столкнулись отечественная LADA и пассажирский микроавтобус «Газель». По оперативным данным регионального отдела ГАИ, травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Среди потерпевших оказались 9 пассажиров маршрутки и 2 человека из легкового автомобиля. Один из пострадавших — мужчина 58 лет — был экстренно госпитализирован реанимационной бригадой в областную клинику, остальных в больницу доставили врачи скорой.

На месте происшествия работали спасатели и инспекторы ДПС. Причины аварии обещают установить в ближайшее время.