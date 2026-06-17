Дальнобойщица погубила шесть человек из-за видеоролика в телефоне

Современные технологии давно стали частью жизни водителей. Однако иногда безобидное на первый взгляд увлечение способно привести к последствиям, которые невозможно исправить. История, произошедшая на одной из японских трасс, стала тому трагическим подтверждением.

Как рассказывает сетевое издание «Mothership», в Японии завершено предварительное расследование крупного дорожно-транспортного происшествия, жертвами которого стали шесть человек. Фигуранткой дела оказалась 54-летняя женщина, управлявшая грузовым автомобилем. Она признала свою ответственность за случившееся.

Авария произошла весной в тоннеле на скоростной автомагистрали. Из-за проведения дорожных работ впереди образовалось скопление транспорта, однако водитель грузовика своевременно не отреагировала на изменение дорожной обстановки. Тяжелая машина врезалась в автомобили, стоявшие в заторе. Наиболее серьезные повреждения получил легковой автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек. После столкновения начался пожар, шансов на спасение у людей практически не осталось. Кроме членов семьи погиб еще один участник движения.

В ходе следствия выяснилось, что скорость грузовика незначительно отличалась от разрешенной, однако причиной катастрофы стала потеря концентрации. Женщина призналась, что отвлеклась на смартфон. По ее словам, сначала она общалась с коллегой через устройство громкой связи, а затем стала смотреть кулинарный ролик и попыталась сохранить понравившийся кадр. Следователи установили, что внимание водителя было отвлечено от дороги примерно на 13 секунд — этого оказалось достаточно для развития трагического сценария.

Этот случай еще раз напоминает: за рулем не бывает «безопасных» отвлечений. А с точки зрения закона и морали ответственность за такие действия может оказаться по-настоящему тяжелой.